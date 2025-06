Reformulação? Vitória deve negociar saída de Janderson nesta janela

Janderson, atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

A lista de dispensas do Vitória tem tudo para não parar em três nomes. Além de encaminhar as saídas dos atacantes Carlos Eduardo e Wellington Rato e do lataral Hugo, o Rubro-Negro deve negociar a transferência do atacante Janderson nesta janela de transferências.

Segundo o jornalista Pedro Sento Sé, durante o programa A Tarde Esporte Clube, da A TARDE FM, o centroavante recebeu duas propostas de clubes do exterior e pode deixar o time baiano em breve.

Contratado por R$ 5 milhões de reais na temporada passada, o jogador de 26 anos era titular absoluto antes da chegada de Renato Kayzer, mas perdeu espaço como centroavante após a chegada do camisa 79.

O camisa 39, inclusive, foi titular do Vitória no empate conquistado diante do Corinthians, neste domingo, 1º, na Neo Química Arena, atuando como ponta, função que exerceu durante toda o ano de 2024. Em 2025, no entanto, a saída do artilheiro Alerrandro abriu espaço para Janderson atuar centralizado e o seu desempenho nesta posição foi bastante criticado pelo torcedor.

Janderson é o artilheiro do Leão na temporada com oito gols marcados e, apesar dos números, vive um jejum com a camisa rubro-negra. Com 63 jogos pelo Vitória, o atleta não marca desde o dia 14 de abril, no triunfo sobre o Fortaleza, por 2 a 1, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.