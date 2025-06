Saídas: Wellington Rato e mais dois puxam lista de dispensa do Vitória

Um das contratações de maior peso na temporada, Wellington Rato não fica no Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O trabalho de reformulação do Vitória já começou. Após o presidente Fábio Mota conceder entrevista prometendo "mudanças drásticas" dentro do clube, três saídas de atletas foram acertadas para enxugar o elenco rubro-negro. O meia Wellington Rato, o atacante Carlos Eduardo e o lateral-esquerdo Hugo não permanecem no Leão da Barra.

De acordo com informações do jornalista Pedro Sento Sé, durante programa do A Tarde Esporte Clube, da A TARDE FM, Hugo terá seu empréstimo encerrado no Vitória. O defensor de 23 anos retorna ao Botafogo, clube dono dos seus direitos econômicos, e será repassado para um time do exterior.

Hugo vai retornar para o Botafogo | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Carlos Eduardo, por outro lado, vai seguir na Série A do Campeonato Brasileiro. Assim como outros atletas que passaram no Barradão, o atacante de 28 anos vai se transferir para o Mirassol, equipe do interior paulista.

Carlos Eduardo vai deixar o Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Uma das contratações de maior peso na temporada, Wellington Rato também fica no Brasil. O meia-atacante de 32 anos deve jogar a Série B do Brasileirão pelo Athletico-PR, mas ainda interessa outros clubes, como o Sport. No entanto, o atleta está praticamente acertado com o Furacão.

Rato em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Além de chegadas e saídas de jogadores, o Vitória apresentou oficialmente o executivo de futebol Gustavo Vieira, nesta segunda-feira, 2.