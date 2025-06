Vitória inicia semana com apresentação de executivo; veja programação

Manoel Tanajura Neto, Fábio Mota e Gustavo Vieira - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Fora da zona de rebaixamento após empatar com o Corinthians neste domingo, 1º, o elenco do Vitória vai se reapresentar no CT Manoel Pontes Tanajura na quarta-feira, 4. A semana rubro-negra será iniciada com a apresentação de Gustavo Vieira, novo executivo de futebol, nesta segunda, 2.

A próxima partida do Leão da Barra acontece somente no dia 12, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, contra o Cruzeiro. Devido a Data Fifa, o calendário do futebol nacional terá uma paralisação nesta semana.

Veja abaixo a programação semanal do Vitóia:

SEGUNDA-FEIRA (2)

Coletiva de apresentação do Executivo de Futebol Gustavo Vieira - 15h

TERÇA-FEIRA (3)

Folga

QUARTA-FEIRA (4)

Reapresentação e treino - 15h

QUINTA-FEIRA (5)

Apresentação e treino - 15h

SEXTA-FEIRA (6)

Apresentação e treino - 15h

SÁBADO (7)

Apresentação e treino - 8h

DOMINGO (8)

Folga