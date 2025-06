Carpini elogia desempenho do Vitória: "Espírito de luta"

Carpini em Corinthians x Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O Vitória segurou o empate contra o Corinthians na Neo Química Arena pela 11ª rodada do Brasileirão neste domingo, 1, e conseguiu a tão esperada saída da zona de rebaixamento. Não é possível dizer que o professor Thiago Carpini ficou feliz com o resultado - mas, sem dúvidas, valorizou a atuação da equipe e celebrou o primeiro jogo do Leão no Brasileiro na temporada sem tomar gols.

Para o técnico do Vitória, o time jogou com entrega e de forma organizada, de acordo com o que foi pedido. "A gente lamenta o resultado, porque era muito importante a vitória, mas a gente enaltece o espírito de luta, entrega, a organização tática, o compromisso dos atletas em fazer aquilo que foi proposto. No momento que nós estamos, de retomada na competição, a vitória era de fundamental importância, mas outros aspectos para mim valeram muito no jogo de hoje", disse.

"Compromisso tático, disposição, competitividade e tudo isso é mérito do meu grupo. É um grupo de homens, um grupo guerreiro, um grupo valente e nós trabalhamos pela Vitória, por isso a gente lamenta o resultado, mas valoriza a atuação", continuou.

Primeiro jogo sem tomar gols

O placar zerado foi novidade para o Vitória no Brasileirão 2025, marcando a primeira partida em que as redes do Leão não foram balançadas. Para Carpini, isso é fruto justamente da entrega do elenco em campo.

"Eu acho que é a maneira que você cumpre com disposição os comportamentos, principalmente sem a bola na nossa parte ofensiva. Hoje foi uma entrega muito grande de jogadores, de meio, de ataque, que cumpriram as funções defensivas. Eu acho que isso foi o determinante, entra muito no compromisso de cada um, todos trabalharem coletivamente, como no futebol, nos comportamentos com e sem a bola e isso foi determinante", afirmou.

"Eu acho que no momento que nós estamos nessa dificuldade, a gente precisa aprender a perder. Não tomar gols é o processo de construção para começar a encontrar o caminho das vitórias que nós já tivemos em alguns bons momentos nessa temporada", seguiu.

"Nós tivemos momentos de muitas conversas, de assumir a responsabilidade. Eu acho que talvez esse passinho atrás de voltar a ser um time aguerrido, competitivo, faça a gente resgatar a nossa essência, retomar a nossa confiança e voltar a encontrar um caminho para vencer", terminou.

Ausências em campo

Na partida de hoje, foram sentidas as ausências de Carlinhos, Carlos Eduardo e Pepê. Em relação aos três, Carpini não deu muitas justificativas: "Algumas mudanças vão acontecer e acho que em breve vocês vão saber de mais detalhes. Hoje, pelo que nós tínhamos hoje, foi o que eu entendi, em alguns aspectos, que era o que tínhamos de melhor para enfrentar o Corinthians. Acho que é isso que eu tenho para falar nesse momento".



Durante o jogo, no entanto, outras ausências foram confirmadas para o confronto contra o Cruzeiro no próximo dia 12, com Lucas Halter, Janderson e Ricardo Ryller de fora pelo segundo amarelo. "Toda ausência é sentida, mas por outro lado vem a oportunidade dos atletas que vão participar, retornos como o próprio Matheuzinho, a possibilidade do Neres estar em condições de nos ajudar. Acho que eu prefiro valorizar aqueles que vão estar em condições", comentou Carpini.

Para o próximo jogo, Carpini mantém uma posição otimista: "Todos pontos positivos, o retorno de jogadores importantes, jogar na nossa casa, voltar com esse espírito de coletividade que faz com que a gente traga o Barradão para dentro do gramado do jogo, que é o diferencial do Vitória".

"O torcedor por muitas vezes não cobra o resultado, mas cobra essa disposição, essa entrega e por alguns momentos nós deixamos a desejar, então acho que não perder esse caminho que nós encontramos e fazer valer de novo o fator casa, o fator torcida, o fator Barradão, vai fazer com que o torcedor possa ter ainda um pouco mais de paciência nesse momento que nós estamos atravessando", continuou.

"Quem sabe esse jogo do Cruzeiro, assim como foi o jogo de hoje, comece a ser um marco de um novo momento para que o Vitória tenha um segundo semestre um pouco mais tranquilo, fora dessa zona tão incômoda. Momentaneamente estar fora é importante, mas eu falo sempre que o importante é estar fora na 38ª rodada", finalizou.

Reformulação do Vitória

O confronto contra o Cruzeiro é o último antes da pausa no Brasileirão para o Mundial de Clubes da Fifa, em que o Vitória pretende fazer uma reformulação do elenco para o retorno. "As mudanças se fazem necessárias, isso é natural em todo o planejamento. Algumas coisas funcionam, outras não. Foi assim também aqui no Vitória, com coisas positivas como outras situações que esperávamos mais", afirmou o técnico.

"Já tínhamos as pessoas capazes para fazer isso, contamos com mais um reforço, nosso diretor executivo Gustavo, e dentro disso, junto com a comissão e como sempre foi aqui no Vitória, vamos tomando as decisões sempre em conjunto. Acho que isso é importante", completou.

Ancelotti de olho

De olho em tudo que estava acontecendo na partida e, é claro, nos jogadores, estava Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção Brasileira. No entanto, Carpini garante que a presença não foi sentida como pressão, justamente pelo foco da equipe no jogo.

"É sempre um privilégio ter uma pessoa que representa tanto para o futebol mundial, mas confesso que durante, nem antes, eu não lembrei desse fato, porque a gente estava focado no nosso momento no Corinthians, naquilo que era necessário para o jogo de hoje", afirmou.