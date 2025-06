Apresentado no Vitória, Gustavo Vieira destaca trabalho silencioso além do mercado

Gustavo Vieira, novo executivo de futebol do Vitória - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Apresentado oficialmente como novo executivo de futebol do Vitória nesta tarde de segunda-feira, 2, Gustavo Vieira conversou pela primeira vez com a imprensa no Estádio Manoel Barradas. O profissional chega ao clube em um momento conturbado, em meio a eliminações e uma briga na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

O novo executivo já acompanhou o empate sem gols com o Corinthians, na Neo Química Arena. Desde já, Gustavo Vieira tem trabalhado em conjunto com Manoel Tanajura Neto, que retorna ao cargo de gerente de futebol. Em entrevista, ele afirmou que "vem para somar e desenvolver os processos que já haviam sido desenvolvidos".

Naturalmente a minha chegada aqui não vai representar rupturas abruptas no que havia sendo tratado, muito pelo contrário Gustavo Vieira, executivo de futebol do Vitória

Com a chegada de um novo homem forte dentro do departamento de futebol do Leão da Barra, a expectativa dos torcedores é de uma atuação diferente no mercado de transferências. De acordo com Vieira, no entanto, sua função no clube vai muito além de fechar contratações.

"O executivo faz muitas coisas. Algumas coisas são visíveis, chamamos coletiva para apresentar jogador e dispensar, chama coletiva para falar de assunto disciplinar. Além disso tudo que é aparente, tem muito trabalho. A gestão e administração do departamento, que é sofisticado e complexo, área médica envolvida, área de inteligência esportiva, relacionamento com atletas. Cada atleta tem sua individualidade, objetivos, é papel do executivo, talvez o mais desafiador, transformar 32 projetos individuais em um projeto coletivo. Requer esforço, cuidado e atenção. Não é fácil, nunca está perfeito. Tem relacionamento. É complexo. Tem bastante coisa a ser feita, realidade de qualquer clube. O executivo aqui não se resume a escolher jogador A ou dispensar jogador B", detalhou.

Sem muitos holofotes dentro do futebol desde 2018, Gustavo Vieira reafirmou sua imersão no meio. O dirigente destacou seu trabalho feito nos bastidores e garantiu que "transitou no futebol de forma discreta", garantindo que chega ao clube com experiências "para somar".

Eu sempre estive no futebol, fui e sou discreto. O mercado não é só de jogadores. Gustavo Vieira, executivo de futebol do Vitória

"Não fiquei parado. Quem pisa no futebol não tem ausência, descanso. Tenho uma trajetória profissional desde sempre. Me fiz profissional como advogado, trabalhei em dois clubes, prestei consultoria. O mercado de clubes se ampliou, de aquisição como empresa, dando assessoria a quem comprava e a quem vendia. Eu entendi que, na construção profissional, a gente se manter sob o mesmo aspecto de contribuição nos limita. Aquelas experiências podem bater no teto, então queria viver outras que me agregassem. Eu estava em um cargo acima do executivo. Entender o processo era importante", seguiu o executivo.

Gustavo Vieira e Fábio Mota durante a apresentação do executivo nesta segunda | Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Já sobre a reformulação no elenco, prometida por Fábio Mota, Gustavo seguiu a linha do presidente rubro-negro e afirmou que, além da chegada de novos atletas, muitas saídas também vão acontecer para enxugar o grupo antes das próximas contratações.

"O número de saídas não está fechado, mas certamente será proporcional à diferença entre o planejado no começo do ano e os resultados esportivos. Será um número alto porque o Vitória tem a frustração do que foi planejado e também tem 40 dias para trabalhar. Vão acontecer saídas, sim, algumas já estão sendo viabilizadas", indicou.

"Venho somar, contribuir com os processos. Assim que forem sendo concluídos, saída e chegadas, necessárias, estamos no mercado. Junho é esperado uma reorganização do elenco. No nosso caso, percepção muito viva do que se espera desde o início da temporada, que não foi correspondido no quesito resultado. Estamos mais comprometidos a encontrar mais alternativas nesse período, reforçando o que vinha sendo tramitado nas saídas e também reforçar a equipe nas busca do recrutamento", finalizou Gustavo Vieira.

O Vitória agora volta a campo somente no dia 12 deste mês, contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Barradão.