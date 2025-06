Vitória assina contrato para construção da Arena Barradão

- Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Com o foco voltado à modernização, o Vitória está cada vez mais próximo de concretizar um projeto ambicioso: a construção da nova Arena Barradão. A proposta, que será enviada ao Conselho Deliberativo até o dia 31 de agosto, prevê uma reforma total do estádio, com capacidade estimada para 50 mil torcedores.

De acordo com informações apuradas pelo Portal A TARDE com fontes ligadas ao clube baiano, a execução das obras, com início programado para janeiro de 2026, terá duração de 18 meses. Um dos pontos que chama atenção é a logística prevista para o período: o Leão pretende seguir mandando seus jogos no local mesmo durante a reforma.

O financiamento do projeto virá por meio de fundos de investimento vinculados a empresas nacionais — modelo semelhante ao adotado em arenas como a das Dunas, em Natal, e a Neo Química Arena, em São Paulo.