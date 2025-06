Joia da base deixa o Vitória de graça após impasse por renovação

Fábio Soares durante treino do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Considerado uma joia da base do Vitória, o atacante Fábio Soares vai deixar o clube após viver um imbróglio com a diretoria por não renovar contrato. O jogador de apenas 20 anos acertou com a Ferroviária, equipe do interior paulista que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro.

Fau, como é conhecido, vai deixar o Leão da Barra de graça. Segundo informação publicada pelo Arena Rubro-Negra e confirmada pelo Portal A TARDE, o clube baiano vai apenas manter 45% dos direitos econômicos do atleta. Ele tem contrato somente até março de 2026 e recusou todas as propostas para ampliar o vínculo.

Devido ao impasse com a direção rubro-negra, o jovem criado na Toca do Leão vinha treinando em separado do elenco principal. O A TARDE apurou que o entrave principal era na parte financeira, o que impediu um acordo entre as partes.

Pouco aproveitado na equipe principal, Fábio Soares deixa o Vitória com apenas sete partidas disputadas.