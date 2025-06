Emprestado pelo Vitória, Dudu debocha da torcida da Ponte Preta

Dudu responde críticas de torcedores da Ponte Preta - Foto: Plínio Palmeira/Reprodução

Emprestado pelo Vitória à Ponte Preta, Dudu voltou a ser alvo da torcida por um cartão vermelho sofrido na derrota para o Ypiranga-RS, nesta segunda-feira, 2, pela Série C do Campeonato Brasileiro. Dessa vez, o volante de 25 anos gerou polêmica por responder às críticas da arquibancada.

Em vídeo publicado pelo setorista Lucas Rossafa, Dudu aparece deixando o gramado enquanto é xingado por torcedores. O jogador, no entanto, responde com gestos em tom de deboche. Assista abaixo:

Expulso no primeiro tempo contra o Ypiranga, Dudu responde torcida da Ponte Preta, ironicamente, na saída do gramado.



Com três vermelhos na temporada, volante deixa o campo do Moisés Lucarelli sob xingamentos das arquibancadas e provoca os pontepretanos.



📹: Plínio Palmeira pic.twitter.com/J9PLMaNlIi — Lucas Rossafa (@lucas_rossafa) June 3, 2025

Expulso ainda aos 31 minutos do primeiro tempo, Dudu deixou a Macaca em desvantagem numérica por boa parte da partida, o que teve impacto direto no resultado. Nos acréscimos da primeira etapa, o zagueiro Igor Morais fez o único gol do jogo e garantiu a vitória do Ypiranga.

Vale lembrar que esse foi o terceiro cartão vermelho que Dudu recebeu pela Ponte Preta apenas nesta temporada.

Com contrato válido com o Vitória até o fim de 2026, Dudu foi peça chave nas campanhas do título da Série B de 2023 e do Campeonato Baiano de 2024, acumulando 43 jogos e uma assistência pelo Leão da Barra.