Gustavo Vieira diz que o Vitória atrai mercado sul-americano: "É sexy"

Gustavo Vieira durante entrevista no Barradão - Foto: João Grassi/Portal A TARDE

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 2, o novo executivo de futebol do Vitória, Gustavo Vieira, já iniciou uma avaliação interna e reafirmou a reformulação no elenco rubro-negro para o restante da temporada. Segundo apuração do Portal A TARDE, o Leão da Barra deve explorar o mercado sul-americano durante a janela de transferências.

Além de confirmar saídas e chegadas no plantel, Vieira comentou sobre a possibilidade de olhar com mais carinho para atletas estrangeiros. De acordo com ele, o clube "é sexy" para jogadores que atuam em outros países da América do Sul.

O mercado sul-americano é relevante, o Brasil é referência, é sexy. o Vitória é sexy para jogador sul-americano. Hoje nós somos referências, atuantes no mercado. Gustavo Vieira, executivo de futebol do Vitória

Ainda dentro do assunto contratações, Gustavo Vieira foi questionado sobre o perfil que deve buscar na janela. De acordo com o executivo, atletas que possuem "força de liderança" serão alvos para fortalecer também o vestiário.

"Tem um elemento que eu gostaria de ver mais um pouco no elenco da Vitória, que é um pouco mais de presença no sentido de liderança. Força de liderança. Estar num clube do tamanho do Vitória tem seus desafios. Para quem entra em campo, então, muito mais. Ter segurança emocional, ter capacidade de liderança para si, e, se possível contagiante aos demais. Isso é um elemento que eu quero ver com mais presença no vestiário", indicou.

Além de falar em "aproveitar o trabalho desenvolvido" no clube, o dirigente explicou sobre suas estratégias. Ele citou a possibilidade de "encontrar soluções" em jogadores não tão bem aproveitados em outras equipes, indicando que nomes menos badalados podem ter "características que encaixam aqui".

Soluções de atletas que, por características, encaixam aqui, que não estão bem em outros clubes. Tem um risco um pouco maior, porque a torcida também compara. 'Pô, ali não estava legal, vai dar certo aqui?'. Gustavo Vieira, executivo de futebol do Vitória

"Tem um risco maior na percepção, mas também pode ter resultado, porque tem um aculturamento brasileiro. Olhar para fora, às vezes, é mais confortável, porque você contrata alguém que ninguém conhece. Conta uma história, passa bem, e depois de 20 dias, todo mundo passa a conhecer o jogador. É bom de apresentar e ruim de defender depois", concluiu.

O Vitória agora volta a campo somente no dia 12 deste mês, contra o Cruzeiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no Barradão.