Tiano Gomes deixa o comando das categorias de base do Vitória

Tiano Gomes era o Gerente de Futebol das divisões de Base do Vitória - Foto: Reprodução / TV Vitória

Tiano Gomes não é mais o Gerente de Futebol de Base do Vitória. O Portal A TARDE apurou com fontes ligadas ao clube que o gestor comunicou sua saída do clube na manhã desta terça-feira, 3, na Toca do Leão, e que se emocionou ao informar seu desligamento da equipe.

A decisão do profissional foi motivada por divergências com aspectos da gestão rubro-negra. Tiano estava no cargo desde o início de 2025, totalizando pouco mais de quatro meses à frente do setor.

Profissional conhecido no mercado nacional, Tiano Gomes foi contratado pelo rubro-negro baiano com o objetivo de contribuir com a reformulação das divisões de base rubro-negra, tanto no processo de formação quanto na revelação de atletas para o time principal.

Em sua gestão, Tiano Gomes conseguiu que o Leão da Barra obtivesse o Certificado de Clube Formador junto à CBF, com validade por uma temporada, por conseguir cumprir requisitos exigidos pela confederação.

Além disso, o time Sub-17 conquistou o título da 4ª edição do AIFIT Canteras de América, torneio internacional de base disputado no CT do Newell’s Old Boys, em Rosário, na Argentina, e o acesso a Série A do Brasileirão Sub-20.