Crias da Toca! Vitória conquista acesso para a Série A Sub-20

Vitória conseguiu acesso para a Série A Sub-20 e disputará o título da segunda divisão - Foto: Karla Porto/EC Vitória

Crias da Toca! O Vitória conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro Sub-20, além de vaga na grande final da Série B, nesta quarta-feira, 28, após eliminar o Criciúma em pleno Estádio Heriberto Hülse. O tempo regulamentar do jogo terminou com placar de 2 a 2, mas o Leãozinho saiu vencedor nos pênaltis, aplicando 5 a 4.

Os gols do Vitória foram marcados por Lawan e PR. O Leãozinho ainda saiu perdendo por 2 a 0, mas engatou uma grande reação para buscar o empate, levar a decisão para as penalidades e garantir a classificação para a final.

Na outra semifinal, o Avaí derrotou o Sport por 2 a 0 e também garantiu vaga. Com isso, o time catarinense fará a final com o Vitória. Como os três melhores times da Segunda Divisão garantem o acesso, o próprio Criciúma também subiu.

A decisão da Série B Sub-20 será realizada no dia 15 de junho, no Estádio da Ressacada, em Santa Catarina. O Avaí tem a vantagem do mando por causa do regulamento, que privilegia a equipe com melhor campanha.