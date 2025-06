Fábio Mota dará entrevista em meio à pressão pela saída de Carpini

Fábio Mota, presidente do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O presidente do Vitória, Fábio Mota, dará uma entrevista coletiva para explicar a má fase que ronda o clube neste momento da temporada. Há três jogos sem vencer e com a recente amarga eliminação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, o dirigente falará com a imprensa nesta sexta-feira, 30.

Fábio Mota estará junto com a delegação rubro-negra diretamente no CT do São Paulo, onde o Leão seguirá preparação para enfrentar o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Diante do clube paulista, a equipe comandada pelo técnico Thiago Carpini tentará vencer pela terceira vez na competição e se afastar da zona de rebaixamento.

Com nove pontos em dez jogos, o Vitória ocupa a 17ª posição e deve encarar o duelo diante do 'Timão' como uma virada de chave na temporada e tentar deixar para trás o clima tenso que marca atual relação com a torcida e Carpini.

Em fase delicada, o comandante é o principal alvo de insatisfação da nação rubro-negra após uma série de fracassos ao longo do ano e o status de sua continuidade deve ser um dos assuntos abordados durante a entrevista coletiva.