O Vitória vai vencer o Corinthians? Saiba o que dizem as IAs

Esporte Clube Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Neste domingo, 1, Vitória e Corinthians se enfrentam pela 11a rodada do Brasileirão, com o Rubro-Negro tentando sair da zona de rebaixamento. A bola rola na Neo Química Arena às 18h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar empate por 1 a 1: “O confronto entre Vitória e Corinthians promete ser equilibrado. O Leão da Barra vive uma fase crescente, se destacando por uma defesa sólida e um ataque mais eficiente”, avaliou.

“O Timão vem enfrentando dificuldades em jogos fora de casa, mas vive uma boa fase e segue tentando se manter na primeira metade da tabela. Considerando o momento das equipes e o fator casa, espera-se um jogo equilibrado, com poucas oportunidades de gol”, finalizou.

Já para a Meta AI, não vai dar Leão - a inteligência artificial do WhatsApp apostou na vitória do Corinthians por 2 a 1. “O Corinthians tem um retrospecto favorável nos confrontos recentes contra o Vitória e vem de uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro”, opinou.

“O jogo promete ser disputado, com ambos os times buscando pontos importantes para suas posições na tabela, mas o Corinthians é considerado favorito no confronto, válido pela 11ª rodada do Brasileirão”, completou.