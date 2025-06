Vitória tem interesse em atacante e zagueiro do Cruzeiro; saiba mais

Mateo Gamarra em ação pelo Cruzeiro - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Em meio a reformulação e saídas no elenco, o Vitória também já inicia movimentações para chegadas. O Leão da Barra está interessado em dois jogadores do Cruzeiro: o atacante Lautaro Díaz e o zagueiro Mateo Gamarra. As informações foram divulgadas pelo jornalista Pedro Sento-Sé, durante o programa A TARDE Esporte Clube, da rádio A TARDE FM.

Conforme o jornalista, o Vitória abriu conversas para contratar Lautaro Díaz e Gamarra. A ideia do Leão da Barra seria contar com o zagueiro por empréstimo, enquanto o atacante não deve sair no mesmo molde de negociação. Até o momento, a Raposa só está disposta a vender o atleta e não emprestar.

Paraguaio de 24 anos, Gamarra pertence ao Athletico-PR e está emprestado ao Cruzeiro. O jogador foi comprado por R$17 milhões junto ao Olimpia, do Paraguai, e repassado por empréstimo ao time mineiro em 2025, onde disputou apenas cinco jogos desde então.

Argentino de 27 anos, Lautaro Díaz perdeu espaço no Cruzeiro com a boa fase de Kaio Jorge. Ele atuou em 16 jogos na atual temporada.

Lautaro Díaz | Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Nesta tarde de terça, 3, o Vitória já anunciou a saída do lateral-esquerdo Hugo como primeiro movimento da reformulação prometida pelo presidente Fábio Mota.