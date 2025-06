Atleta do Vitória acerta rescisão e já não faz mais parte do elenco

Carlos Eduardo acerta rescisão contratual com Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Esporte Clube Vitória anunciou, nesta quarta-feira, 4, a rescisão contratual do atacante Carlos Eduardo. Por meio do seu perfil oficial no Instagram, o rubro-negro informou sua torcida dizendo que o acordo foi “amigável”.

Como já apontado pelo Portal A TARDE, Carlos Eduardo é um dos que fazia parte da “lista de dispensa” do clube, que inclui, além dele, o meia Wellington Rato, e o lateral-esquerdo Hugo.

Números de Carlos Eduardo:

Após 43 jogos disputados pelo Leão da Barra, o atacante não balançou as redes, porém distribuiu cinco assistências, duas em 2024, e três em 2025.

Confira o comunicado do clube:

“O Esporte Clube Vitória informa que o atleta Carlos Eduardo teve seu contrato rescindido de maneira amigável e não faz mais parte do nosso elenco.

Agradecemos pelo profissionalismo enquanto o jogador defendeu o manto Rubro-Negro e desejamos muito sucesso no prosseguimento de sua carreira.”