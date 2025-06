Ex-zagueiro Lúcio recebe alta médica após sofrer queimaduras graves

Lúcio, ex-zagueiro pentacampeão pela Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-zagueiro Lúcio, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira, recebeu alta médica após vinte dias do acidente que gerou queimaduras em 18% do seu corpo. O ex-atleta de 47 anos deixou o Hospital Nora Teixeira, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, 4.

O acidente doméstico envolvendo Lúcio ocorreu após uma explosão em uma lareira ecológica. Um amigo dele jogou álcool após o fogo apagar, mas isso resultou em labaredas no rosto, braço e pernas do ex-jogador. Ele sofreu queimaduras de segundo grau.

Em entrevista ao programa Encontro, da TV Globo, Lúcio agradeceu a todo Brasil pela "torcida, reza e pensamentos positivos".

"Foi um marco na minha vida, algo que eu não esperava, ninguém espera sofrer um acidente tão grave, foi uma segunda chance que Deus me deu, um livramento grande. Depois de 20 dias, não tinha passado um tempo tão longo no hospital, hoje é o dia de voltar para casa e dar continuidade na recuperação porque o caminho é longo", projetou.

O acidente aconteceu no dia 15 de maio, em Brasília, uma semana após o pentacampeão comemorar seu aniversário. No mesmo dia, ele foi internado na capital do Distrito Federal e posteriormente transferido para a unidade médica em Porto Alegre.

Aposentado do futebol desde 2020, Lúcio defendeu clubes como Internacional, Bayer Leverkusen, Inter de Milão, Bayer de Munique e Juventus. Pela Seleção, conquistou a Copa do Mundo de 2002 e a Copa das Confederações em duas oportunidades: 2005 e 2009.