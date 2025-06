Equador x Brasil: Onde assistir, escalações, informações e mais

Carlo Ancelotti inicia sua trajetória no comando da Seleção contra o Equador - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Seleção Brasileira entra em campo nesta quinta-feira, 5, para enfrentar o Equador, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida marca a estreia oficial do técnico Carlo Ancelotti no comando da equipe nacional.

Em seu último jogo, o time canarinho foi goleado por 4 a 1 pela arquirrival Argentina, Monumental de Núñez, em Buenos Aires, que culminou na demissão de Dorival Júnior. Já o time equatoriano vem de empate sem gols contra o Chile, em Santiago.

O Brasil é o 4º colocado, com 21 pontos, empatado com Uruguai e Paraguai, mas atrás dos uruguaios no saldo de gols. A equipe vive momento de oscilação e precisa vencer para evitar pressão nas rodadas finais.

O Equador vive uma fase excepcional nas Eliminatórias e ocupa a vice-liderança, com 23 pontos em 14 jogos (sete vitórias, cinco empates e sete derrotas). Com apenas cinco gols sofridos, é uma das defesas menos vazadas da competição.

Retrospecto é positivo para o Brasil

O Brasil não perde para o Equador desde 2004. Desde então, foram 11 confrontos, com sete vitórias brasileiras e quatrp empates. Na última vez em que se enfrentaram, em setembro de 2024, a Seleção venceu por 1 a 0. Já o Equador chega embalado por uma sequência de sete jogos de invencibilidade, com quatro vitórias e três empates.

Transmissão

TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming)

Prováveis escalações

Equador: Galíndez; Ordoñez, Pacho, Hincapié; Franco, Caicedo, Vite, Estupiñán; Plata, Guagua, Kevin Rodríguez. Técnico: Sebastian Beccacece.

Brasil: Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Gerson; Estêvão, Richarlison e Vini Jr. Técnico: Carlo Ancelotti