Dorival Júnior não resiste e é demitido da Seleção Brasileira

Dorival Júnior foi demitido e não é mais o treinador da Seleção Brasileira de futebol - Foto: Rafael Ribeiro / CBF

Dorival Júnior não é mais o técnico da Seleção Brasileira. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou, nesta sexta-feira, 28, a demissão do treinador após reunião com o presidente Ednaldo Rodrigues.

O estopim foi a goleada por 4 a 1 diante da arquirrival Argentina pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.



Dorival estava a frente do comando técnico do time verde a amarelo desde janeiro de 2024. Ele dirigiu a equipe em 16 jogos, onde acumulou sete vitórias, sete empates e duas derrotas.

Além da derrota vergonhosa para os hermanos, o desempenho abaixo do esperado e a eliminação nas quartas de final da Copa América para o Uruguai foram determinantes para a decisão.

A CBF segue no mercado em busca de um novo treinador. A entidade máxima do futebol nacional avalia os perfis e visa fechar com o novo comandante antes da próxima data Fifa.

Foram especulados Filipe Luís, do Flamengo, o português Jorge Jesus, Al-Hilal e do italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, alvo prioritário do presidente Ednaldo Rodrigues, que não obteve acordo após renovar com o clube merengue.