Vitória faz proposta por meio-campista português

Ricardinho, meia português de 26 anos - Foto: Divulgação/Santa Clara

Ativo no mercado da bola em busca de reformular seu elenco, o Vitória tenta a contratação do meia português Ricardinho, de 26 anos. Segundo informações do jornalista Sebastião Sousa-Pinto, do Sport TV de Portugal, o Leão da Barra fez proposta para o jogador do Santa Clara.

Ainda de acordo com o repórter, a oferta do Vitória seria de vínculo com duração de um ano e meio, com a opção de renovar por mais um. A possibilidade da negociação se concretizar seria "forte", mas clubes do México, Grécia e Emirados Árabes Unidos também estariam de olho.

Conforme o jornalista Cáscio Cardoso, durante live no canal BAR FC, o Leão da Barra está próximo de fechar a contratação. O clube, no entanto, nega a negociação e afirma que se trata de um monitoramento realizado em outro momento.

Peça importante no Santa Clara, Ricardinho disputou 31 jogos na temporada 2024/25, sendo 28 no Campeonato Português. Com sete gols, o meia ajudou diretamente na campanha dos Açorianos, como o clube é conhecido, que terminou na 5ª colocação da Primeira Liga e garantiu vaga para as preliminares da Liga Conferência da UEFA.

Caso seja contratado, Ricardinho chega para disputar posição com Matheuzinho na armação rubro-negra.