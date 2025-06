Elenco principal do Bahia se reapresenta após dias de folga

Rogério Ceni comanda treino técnico após descanso do elenco - Foto: Divulgação / EC Bahia

Após vencer o São Paulo no sábado, 31, o técnico Rogério Ceni afirmou, durante a coletiva após o jogo, que o elenco principal ganharia alguns dias de folga e seria poupado da partida contra o Confiança, pela Copa do Nordeste. Depois de um descanso de três dias, o grupo se reapresentou no CT Evaristo de Macedo nesta quarta-feira, 4.

Após uma ativação na academia e um trabalho físico sob comando do preparador José Mário Campeiz, o grupo seguiu para os trabalhos com bola. Divididos em dois times, os jogadores fizeram um trabalho técnico, dividido em quatro estações, focado em troca de passes em espaços curtos, sob comando do treinador tricolor.

O treinamento seguinte manteve o foco em pressão e contra pressão. Ao longo da atividade, o treinador parou em diversos momentos e deu instruções sobre saída de bola e posicionamento. O volante Rezende fez trabalho de transição.

O grupo que treinou nesta quarta no CT do Esquadrão volta aos treinos nesta quinta-feira, 5. No sábado, 7, o Tricolor de Aço enfrenta o Náutico, também pela Copa do Nordeste.