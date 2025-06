Último jogo da rodada pode tirar o Bahia do G-6 do Brasileirão

Bahia depende de resultado em Botafogo x Ceará para seguir no G-6 - Foto: Vítor Silva/SSPress/Botafogo

O Bahia já entrou em campo na 11ª rodada do Campeonato Brasileiro e venceu o São Paulo por 2 a 1, no último sábado, 31, retornando ao G-6 da competição, assumindo a 6ª posição. No entanto, pode deixar a zona de classificação da Libertadores a depender do resultado da partida entre Botafogo e Ceará no encerramento da rodada.

Nesta quarta-feira, 4, as equipes entram em campo em duelo decisivo por uma vaga entre as seis melhores equipes do Brasileirão. No Nilton Santos, o Botafogo recebe o Ceará, às 20h, em confronto que coloca em disputa o 9º e o 10º colocado do certame, respectivamente.

Ambas as equipes possuem 15 pontos, mas em caso de vitória de qualquer um dos lados, o Esquadrão será ultrapassado na tabela de classificação, mesmo que alcancem a mesma pontuação (18) — tal posto que a equipe comandada por Rogério Ceni possui zero gols de saldo.

Veja as posições, pontuação, número de vitórias e saldo de gols

6º lugar: Bahia - 18 pontos / 5 vitórias / 0 gols de saldo;

9º lugar: Botafogo - 15 pontos / 4 vitórias / 6 gols de saldo;

10º lugar: Ceará - 15 pontos / 4 vitórias / 3 gols de saldo.



Portanto, apesar de estar com as atenções voltadas para o duelo contra o Confiança, também nesta quarta-feira, 4, mas pela Copa do Nordeste, às 19h, a torcida azul, vermelha e branca estará atenta ao encerramento da rodada do Campeonato Brasileiro, torcendo por um empate no duelo de alvinegros.