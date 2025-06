Com Ruan Pablo titular, Bahia está escalado para encarar o Confiança

Ruan Pablo, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

A equipe sub-20 do Bahia está escalada para entrar em campo em jogo que pode ser encarado com a última oportunidade prevista entre os profissionais na temporada 2025. Com o experiente Danilo Fernandes titular, o Tricolor enfrentará o Confiança, logo mais às 19h, no Batistão, em Aracaju, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste.

Comandado pelo técnico Leonardo Galbes, comandante da categoria sub-20, o Esquadrão de Aço entra em campo buscando garantir a liderança do Grupo B do Nordestão, objetivo que pode ser alcançado com apenas um empate. Para encarar o Dragão, o Tricolor conta com jogadores carimbados como Kauã Davi na defesa, Sidney e Jota no meio-campo, além de Ruan Pablo no ataque.

Confira a escalação do Bahia: Danilo Fernandes, Lucyan, Kauã Davi, Dodô e Daniel Lima; Sidney, Jota e David Martins; Vitinho, Ruan Pablo e Juninho.

Com 13 pontos em cinco jogos, o Tricolor já está classificado para as quartas de final e entra em campo para garantir liderança do Grupo B e evitar problemas com CSA ou Ceará, segundo e terceiro colocados, respectivamente, com dez pontos cada.