Bomba! Atacante do Bahia entra no radar do Real Madrid

Willian José comemora gol do Bahia na Copa Libertadores - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Um dos artilheiros do Bahia na temporada, Willian José foi apontado como um possível reforço para o Real Madrid. Segundo o jornal espanhol AS, o jogador de 33 anos está na lista de atacantes considerados de baixo custo para fortalecer o elenco dos Blancos.

De acordo com o veículo europeu, o Madrid gostaria de ter uma opção de centroavante que pudesse entregar o desempenho de Joselu na temporada 2023-24. Além de Willian José, outros nomes no radar seriam do bósnio-croata Ante Budimir, do Osasuna, e do brasileiro Roberto Firmino, do Al-Ahli.

A reportagem destacou a passagem do atacante pelo futebol da Espanha, inclusive pelo próprio Real Madrid, onde atuou principalmente pelo Castilla, equipe B do clube.

Com oito gols marcados em 2025, Willian José divide a artilharia do Bahia com Erick Pulga. Autor de dois tentos no triunfo diante do São Paulo, o centroavante também é o melhor marcador do time no Campeonato Brasileiro.

Além do Madrid, Willian acumula passagens por Zaragoza, Las Palmas, Real Sociedad, Wolverhampton, Real Betis e Spartak Moscou. Ele é o quarto maior goleador brasileiro no Campeonato Espanhol, com 82 gols marcados.