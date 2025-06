Ancelotti diz que Seleção não terá identidade: "Mudar a cada jogo"

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira - Foto: Reprodução | CBF TV

Seja pelo bem ou pelo mal, o jogo do Brasil contra o Equador, nesta quinta-feira, 5, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, entrará para história, já que será a estreia do técnico Carlo Ancelotti no comando da Amarelinha.

Questionado em entrevista coletiva, concedida nesta quarta-feira, 4, sobre seu primeiro jogo defendendo o futebol brasileiro, o italiano projetou uma partida "difícil", se mostrou surpreso com a qualidade de alguns jogadores convocados e nomeou o jovem Estêvão, do Palmeiras, como "o futuro da Seleção".

"É algo especial, tem sido uma semana bonita, intensa, a estrutura muito boa e organizada, chegamos com gana, ilusão, trabalhamos por essa camiseta, é algo muito especial. Sinto isso, tive uma grande recepção do país. Por enquanto tudo bem, temos um jogo importante amanhã, estamos preparados. È um jogo difícil, mas temos a ilusão de fazer o melhor", projetou o treinador.

A expectativa sobre o meio-campo da Amarelinha comandado por Ancelotti se mostrou alta desde o dia do seu anuncio oficial, em virtude do trio histórico que conquistou tudo no Real Madrid: Casemiro, Modric e Kroos. Questionado sobreo o setor da equipe brasileira, o treinador exaltou a qualidade dos jogadores e se mostrou surpreso com a qualidade de nomes com Andrey Santos, do Strasbourg, e Andreas Pereira, do Fulham.

"Essa equipe nas suas características tem qualidade no meio, porque Gerson tem uma boa qualidade não só para jogar na construção, mas no jogo entre linhas, como Bruno está acostumado a jogar. Cada jogador tem suas características, e cada jogo temos que mudar. Andrey tem muita qualidade, eu não conhecia muito. Vi nesses últimos dias e me parece um meia completo. O Andreas também muito bem. [...] Eu gosto de uma equipe que não tenha uma identidade. Não quero deixar claro o que queremos fazer. Não uma equipe que defende em 4-4-2 ou no 4-3-3, não. Todos tem que defender, todos juntos. 4-3-3, 4-2 é imprescindível com a bola.", analisou.

Vivendo seus últimos meses no futebol brasileiro, o atacante Estêvão se despedirá do Palmeiras após o Super Mundial de Clubes para tentar escrever seu nome no futebol europeu, vestindo a camisa do Chelsea. Questionado sobre o atleta de 17 anos, Carlo comentou sobre o "talento especial" e o nomeou como "o futuro da Seleção".

"Estevão não conhecia porque não vi diretamente, só vi em vídeo, na TV. Ele tem um talento especial, extraordinário que tem que aprender coisas. Mas seu caráter parece um garoto humilde, bom, com gana, personalidade. Isso me parece bom. Digo sempre que jogadores jovens temos que ter cuidado, paciente, para buscar sua posição. Obvio que tem todas as características para ser o futuro da Seleção", concluiu.

Na quarta posição das Eliminatórias da Copa do Mundo com 21 pontos em 14 jogos, o Brasil poderá ultrapassar o rival Equador em caso de vitória em Guayaquil e chegar ainda mais próximo da classificação para o Mundial de 2026.