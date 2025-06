Adversário da dupla Ba-Vi na Série A e Nordestão demite técnico

António Oliveira, agora ex-técnico do Sport - Foto: Paulo Paiva / Sport Recife

Adversário de Bahia e Vitória na Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro, o Sport anunciou a demissão do técnico português António Oliveira nesta quarta-feira, 4. O profissional esteve à frente do Leão da Ilha por apenas quatro partidas, sem nenhuma vitória.

Lanterna do Brasileirão com apenas três pontos, o Sport faz a pior campanha da história dos pontos corridos em 11 rodadas. O Leão da Ilha também foi eliminado de maneira precoce na Copa do Brasil, quando caiu na prmeira fase para o Operário-MT.

Ainda sem vencer na competição, o time pernambucano já havia demitido Pepa na 7ª rodada, outro técnico português.

Ainda não há informações sobre o substituto de António Oliveira, que será o terceiro técnico do Sport em 2025.