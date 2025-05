Adversário da dupla Ba-Vi na Série A e Nordestão anuncia novo técnico

António Oliveira durante chegada no Aeroporto do Recife - Foto: Paulo Paiva / Sport

Adversário de Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro e Copa do Nordeste, o Sport anunciou a contratação de um novo treinador nesta sexta-feira, 9. Trata-se do português António Oliveira, de 42 anos, que chega para substituir o compatriota Pepa, demitido após uma má sequência de resultados.

"O Leão tem novo treinador! O português António Oliveira já está no Recife para comandar o elenco rubro-negro na Série A. Seja muito bem-vindo ao nosso Clube!", publicou o Sport em suas redes sociais.

De acordo com o portal ge.globo, o contrato de António Oliveira prevê cláusulas de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana. No momento, ele tem vínculo firmado até o fim de 2025.

Com passagens por clubes como Athletico, Cuiabá, Coritiba e Corinthians, António chega com a missão de tirar o Sport da zona de rebaixamento. No momento, o Leão da Ilha é lanterna da Série A, com apenas dois pontos conquistados em sete rodadas.

Apesar de já ter comandado seu primeiro treino à frente do Sport, António Oliveira ainda não tem presença garantida na partida deste domingo, 11. Na Ilha do Retiro, o time pernambucano recebe o Cruzeiro, pela 8ª rodada do Brasileirão.