Times baianos são liberados para transmitirem jogos da Série D

Barcelona de Ilhéus é um dos times que representa a Bahia na Série D - Foto: Divulgação/Barcelona

Após três rodadas 'no escuro', as partidas do Campeonato Brasileiro da Série D serão transmitidas oficialmente. Após autorização da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense poderão exibir seus jogos para o público.

Ainda sem chegar a um acordo para a venda dos direitos de transmissão da competição, a CBF liberou que todos os 64 clubes realizem a cobertura das partidas em seus canais oficiais. Os times baianos, no entanto, ainda não divulgaram informações sobre a exibição das partidas.

Através de nota publicada nesta sexta-feira, 9, a CBF afirma que a decisão atende solicitação das federações e dos clubes que participam da Série D. “Em caráter excepcional e por mera liberalidade, fica autorizada a captação, produção e exibição através de plataformas oficiais dos clubes disputantes, sob sua inteira responsabilidade e próprios custos, mediante solicitação pontual”, disse a entidade.

A solicitação dos clubes para realização das transmissões será feita jogo a jogo, com uma antecedência mínima de 5 dias para a partida. No caso de pedidos enviados fora deste prazo, será necessária uma análise da entidade.

Neste sábado, 10, o Barcelona-BA visita o União-TO às 17h, no Estádio Mirandão, na cidade de Araguaína-TO. Jequié e Juazeirense, por outro lado, se enfrentam em um duelo baiano no domingo, 11, às 16h, no Estádio Waldomirão, em Jequié.