Mulheres de Aço treinam visando reação contra o Cruzeiro na A1

Técnico Felipe Freitas comandou a atividade de olho no Cruzeiro - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

As Mulheres de Aço realizaram, na manhã desta sexta-feira, 9, mais um treino de olho no Cruzeiro, em partida que será realizada neste domingo, 11, válida pela 10ª rodada da A1, visando uma reação na competição após a goleada sofrida contra o Corinthians no último domingo, 4.

Como foi

Antes de inciar as atividades, o preparador físico Jackson Machado promoveu uma sessão de aquecimento para começar o treino. Na sequência, iniciaram-se as atividades com bola.

Na primeira das atividades, o treinador Felipe Freitas, em campo reduzido, comandou uma atividade tática, onde duas duplas compostas por defensoras e atacantes tinham que se enfrentar com o objetivo de chegar ao gol.

Em seguida, com o campo aberto, Felipe dividiu as atletas em dois times com cinco atletas em cada um dos times. Por fim, as atletas aprimoraram bola parada ofensiva e defensiva.