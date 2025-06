Cristiano Ronaldo dá recado enigmático em tom de despedida do Al-Nassr

Cristiando Ronaldo, lenda do futebol - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A lenda Cristiano Ronaldo pode estar de saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita. Na tarde desta segunda-feira, 25, o português fez uma publicação nas redes sociais indicando sua saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, para a próxima temporada.

Com o contrato com o clube asiático se encerrando no dia 30 de junho de 2025, há pouco mais de um mês, o atacante sinalizou que o "capítulo" com o Al-Nassr chegou ao fim. A frase foi publicada logo após a derrota de virada por 3 a 2 do clube saudita para o Al-Fateh, pela última rodada do campeonato nacional.

"Este capítulo acabou. A história? Ainda está sendo escrita. Grato a todos.", escreveu Cristiano Ronaldo nas redes sociais. Cristiano Ronaldo - Atacante do Al-Nassr

This chapter is over.

The story? Still being written.

Grateful to all. pic.twitter.com/Vuvl5siEB3 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 26, 2025

A postagem surge em meio à especulações do interesse de clubes como Chelsea, da Inglaterra, Al-Hilal, da Arábia Saudita, e até do Palmeiras, que também vai disputar o Super Mundial de Clubes nesta temporada.

Presidente da Fifa, Gianni Infantino comentou a possibilidade do astro se transferir para um clube que esteja na disputa pelo torneio, que terá início no dia 14 de junho. De acordo com o dirigente, "Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes".

"E Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo (à live) e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo... Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido", afirmou Infantino durante transmissão ao vivo comandada pelo influenciador Speedy.