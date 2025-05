Palmeiras, Chelsea e Al Hilal disputam Cristiano Ronaldo, afirma canal

Palmeiras tem concorrência pesada na briga pela contratação de Cristiano Ronaldo - Foto: Fayez NURELDINE / AFP

O português Cristiano Ronaldo, camisa 7 do Al-Nassr, pode mudar de clube De acordo com informações divulgadas pelo canal Telemundo Deportes, três equipes de diferentes continentes demonstram interesse em contar com o craque para a disputa do Mundial de Clubes em 2025: Palmeiras, Chelsea e Al Hilal.

O Chelsea, tradicional clube inglês, busca se reforçar após temporadas irregulares. Já o Al Hilal, da Arábia Saudita, rival direto do Al-Nassr, vê na chegada de CR7 para se expandir no cenário mundial do futebol.

Por outro lado, o Palmeiras, único sul-americano do trio, aposta alto para montar um elenco competitivo de olho no Mundial. O clube brasileiro já investiu mais de R$ 400 milhões na última janela de transferências e estaria disposto a negociar com o craque português, especialmente com a abertura da janela extra da Fifa, entre os dias 2 e 10 de junho, destinada exclusivamente aos clubes classificados para o Mundial.

Situação de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr

Apesar de haver um acordo verbal para a renovação de contrato até 2026, Cristiano Ronaldo ainda não assinou oficialmente sua extensão com o Al-Nassr.

O atacante, que tem como meta histórica alcançar a marca dos 1000 gols na carreira, também enfrenta um momento de pressão após perder uma chance decisiva na recente eliminação do Al-Nassr na Champions Asiática.