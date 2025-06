CPI das Bets pede o indiciamento de Virgínia Fonseca e Deolane Bezerra

Virginia Fonseca - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) apresentou nesta terça-feira, 10, parecer com 16 pedidos de indiciamento, entre eles os das influenciadoras Virginia Fonseca e Deolane Bezerra, no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets.

Conforme apuração da CNN, o relatório também pede o indiciamento de empresários e donos de sites de apostas.

Em maio, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets, que tem como relatora Soraya, convocou e ouviu Virginia em audiência. O pedido de indiciamento da influenciadora é pelos crimes de publicidade enganosa e estelionato.

A influenciadora Deolane Bezerra teve o pedido de indiciamento por contravenções penais de jogo de azar e loteria não autorizada, e pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e integração de organização criminosa. Integrantes da família dela também foram alvo de pedidos de indiciamento.

Deolane foi convocada pela CPI, no entanto, foi liberada de comparecer por decisão do Supremo Tribunal Federal (STF). Ela foi presa no ano passado após ser alvo da Operação Integration, deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco que apurava lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Deolane ficou detida por cerca de 20 dias em setembro de 2024.

Próximos passos

Apesar da CPI não ter competência para indiciar pessoas, ela pode faz indicações ao Ministério Público para investigar a responsabilização civil e criminal.

A comissão investiga a atuação irregular de empresas de apostas no país. A CPI ainda votará o relatório final.

CPI

Criada em novembro de 2024, a CPI das Bets, presidida pelo senador Dr. Hiran (PP-RR), investiga a possível associação do setor de apostas online com organizações criminosas e práticas ilícitas, e também apura o papel dos influenciadores digitais na popularização de plataformas de apostas.

O colegiado realizou audiências com representantes de empresas e com influenciadores. Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas. Outros seis convocados não compareceram.

A CPI acaba em 14 de junho. O colegiado chegou a ter o prazo prorrogado por 45 dias no final de abril. Integrantes do grupo queriam uma nova prorrogação, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), foi contra a ideia.