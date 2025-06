Seagri inicia comemorações pelos 130 anos com evento na Bahia Farm Show

- Foto: Manuela Cavadas / Divulgação

Celebrando 130 anos da sua fundação em 2025, a Seagri (Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia) de início às comemorações nesta quinta-feira, 12, com uma cerimônia durante a 19ª edição da Bahia Farm Show, em Luís Eduardo Magalhães.

Durante o evento, o secretário da Agricultura, Pablo Barrozo, destacou a importância histórica e estratégica da Seagri no desenvolvimento do setor agropecuário baiano.

“Ao longo dessas treze décadas, a agricultura da Bahia evoluiu, diversificou-se e conquistou protagonismo no cenário nacional. A Seagri esteve presente em cada etapa dessa transformação — promovendo políticas públicas, inovação, irrigação e valorizando quem vive da terra”, afirmou.

Representantes da secretaria marcam presença na Bahia Farm Show | Foto: Manuela Cavadas / Divulgação

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) se disse honrado de que o município e a Bahia Farm Show tenham sido palco para as comemorações.

“É uma honra para nosso município receber este momento simbólico. A Bahia Farm Show é o lugar ideal para reconhecer a relevância da Seagri na história do agro baiano”, disse.

A solenidade contou com a presença de autoridades, lideranças do setor produtivo e representantes de entidades parceiras, como a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), a Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), o Sebrae e a Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), além de prefeitos e vereadores da região.

Programação especial

A participação da Seagri na Bahia Farm Show reforça o compromisso com os produtores e com o desenvolvimento rural sustentável. Durante os dias de evento, a secretaria transferiu simbolicamente sua sede para o estande do Governo da Bahia, oferecendo atendimento técnico, orientações e uma programação diversificada.

A atuação conjunta com outras secretarias estaduais — Turismo (Setur), Desenvolvimento Econômico (SDE), Meio Ambiente (Sema) — e com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) tem como objetivo integrar políticas públicas e fortalecer o agro baiano em todas as suas dimensões.

Para celebrar os 130 anos, a Seagri promoverá ao longo do ano uma série de atividades, como seminários, painéis e ciclos de palestras com foco em inovação, tecnologia e sustentabilidade na agropecuária baiana.