Aeroportos regionais baianos ofertam mais de 500 voos extras em julho

Aeroporto de Porto Seguro terá um aumento de 24% na oferta de voos - Foto: Patrícia Lanini / Divulgação Socicam

Com o crescimento da demanda turística nas férias de julho, os aeroportos regionais de Porto Seguro, Vitória da Conquista, Ilhéus e Comandatuba, em Una, devem movimentar cerca de 380 mil passageiros. Para atender esse aumento, serão ofertados 508 voos extras, além dos 2.280 voos regulares já previstos nesses quatro aeroportos da Bahia.

Na Costa do Descobrimento, o Aeroporto de Porto Seguro terá um aumento de 24% na oferta de voos para julho. Serão 378 viagens extras, além das 1.568 regulares. A estimativa é que mais de 280 mil turistas embarquem ou desembarquem pelo aeroporto. Serão viagens nacionais e internacionais tendo origem e destino: São Paulo (SP), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ) e Buenos Aires (Argentina).

Partindo para o Sudoeste baiano, o Aeroporto Glauber Rocha, em Vitória da Conquista, ofertará 24 voos extras adicionados aos 306 regulares. Conforme dados da Socicam, um acréscimo de 7% na quantidade de pousos e decolagens. Estima-se 38,8 mil passageiros partindo ou chegando pelo equipamento aeroviário, que liga o município a destinos como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

Já no Litoral Sul baiano, os aeroportos Jorge Amado, em Ilhéus, e do distrito de Comandatuba, em Una, também terão disponibilidade de voos extras em julho, de acordo com a Concessionária Socicam.

Em Ilhéus, haverá um crescimento de 25% na oferta de voos. Estão sendo oferecidos mais 98 voos junto aos 390 regulares. A expectativa é que 62,2 mil passageiros passem pelo equipamento aeroviário durante todo o mês. As principais rotas são: São Paulo (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

O Aeroporto de Comandatuba, em Una, são 24 voos, sendo 8 extras. Um aumento de 50% na frequência de viagens. Cerca de 2,5 mil pessoas devem utilizar o terminal nesse período com destino a São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG).