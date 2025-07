Grande rede de hospitais abre seleção com salários a partir de R$ 6 mil

Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação abre vagas - Foto: Nelson Kon

A Rede SARAH de Hospitais de Reabilitação, referência nacional no atendimento especializado, está com inscrições abertas para um processo seletivo que vai preencher quatro vagas para técnicos em oficina ortopédica na unidade de Salvador. O salário inicial é de R$ 6.148,89, com jornada semanal de 44 horas.

Do total de vagas, uma é reservada exclusivamente para candidatos com deficiência, em cumprimento à política de inclusão da instituição.

Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho por meio do site oficial da Rede SARAH. A taxa de inscrição custa R$ 60, e as provas estão agendadas para o dia 31 de agosto.

Inclusão

Para facilitar o acesso para quem não dispõe de internet, a unidade SARAH Salvador localizada na Avenida Tancredo Neves, no bairro Caminho das Árvores, vai disponibilizar computadores aos candidatos durante o período de inscrição.

Após a etapa de seleção, os aprovados participarão de um treinamento preparatório antes da formalização do contrato de trabalho.

Segundo a empresa, essa fase busca garantir que os novos colaboradores estejam alinhados aos padrões técnicos e à filosofia de atendimento humanizado que caracterizam a Rede SARAH.

Mais informações, incluindo detalhes sobre o conteúdo das provas, pré-requisitos para participação e etapas do processo, estão disponíveis no edital, publicado no portal oficial da instituição.