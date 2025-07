Cidade baiana abre concurso com dezenas de vagas em diferentes áreas

Concurso tem vagas com salários de até R$ 3.541,90 - Foto: Reprodução | Freepik

A Prefeitura de Pintadas, localizada no interior da Bahia, anunciou a abertura de um novo concurso público com 77 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 15 de julho de 2025, exclusivamente pelo site do Instituto Master Qualit Vitae (MQV), responsável pela organização do certame.

Com salários que podem chegar a R$ 3.541,90, o concurso contempla funções de diferentes níveis de escolaridade, desde o ensino fundamental até o superior. A carga horária varia entre 20 e 40 horas semanais.

Detalhes das vagas e salários

Entre as oportunidades oferecidas estão:

Motorista de transporte escolar e veículos pesados: R$ 3.036,00 (40h) – 13 vagas

Motorista de veículos leves: R$ 2.277,00 (40h) – 10 vagas

Cozinheiro e merendeira: R$ 1.518,00 (40h) – 10 vagas cada

Técnico em enfermagem (atendimento pré-hospitalar e hospitalar ou atenção primária): R$ 1.518,00 + complementação federal (40h) – 6 e 7 vagas, respectivamente

Enfermeiro (atendimento pré-hospitalar e hospitalar ou atenção primária): R$ 3.541,90 + complementação federal (40h) – 4 vagas cada

Pedagogo: R$ 2.433,88 (20h) – 10 vagas + cadastro reserva

Professor de História: R$ 2.433,88 (20h) – 2 vagas + cadastro reserva

Professor de Língua Inglesa: R$ 2.433,88 (20h) – 1 vaga + cadastro reserva

O edital também prevê reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCD), afrodescendentes e outros grupos, de acordo com a legislação vigente.

Provas e etapas do concurso

Todos os candidatos passarão por prova objetiva, prevista para o dia 17 de agosto de 2025. O edital de convocação para as provas será divulgado no dia 5 de agosto, com detalhes sobre horário, local e orientações. Os gabaritos preliminares devem ser publicados no dia 20 de agosto, e o resultado preliminar da prova objetiva será conhecido em 12 de setembro.

Para os cargos de nível superior, haverá ainda análise de títulos como etapa adicional.

Inscrições e taxas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site www.mqvconcursos.com.br, entre 16 de junho e 15 de julho de 2025. As taxas variam de R$ 60,00 a R$ 100,00, conforme o cargo escolhido.

Candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e que sejam membros de família de baixa renda podem solicitar a isenção da taxa.

Validade

O concurso terá validade inicial de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez pelo mesmo período, a critério da administração municipal.

Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo no site do Instituto MQV.