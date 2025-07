Senac Bahia abre inscrição para mais de 490 vagas em cursos técnicos

Senac Bahia abre inscrições para vagas - Foto: Divulgação | Senac Bahia

O Senac Bahia abriu inscrições para mais de 490 vagas para a nova distribuição de cursos técnicos para o segundo semestre de 2025. As oportunidades estão distribuídas entre os municípios de Salvador, Camaçari, Alagoinhas, Porto Seguro e Santo Antônio de Jesus, com oportunidade em áreas estratégicas para o desenvolvimento regional.

Dentre as áreas ofertadas, as de maior destaque são Saúde, Tecnologia da Informação, Gestão, Segurança do Trabalho, Estética e Turismo, com opções como:

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas;

Técnico em Logística;

Técnico em Programação de Jogos Digitais;

Técnico em Segurança do Trabalho;

Técnico em Administração;

Técnico em Massoterapia;

Técnico em Guia de Turismo.

As turmas têm início entre agosto e setembro, com algumas variações de datas por conta de turnos, modalidades e cargas horárias, de acordo com cada curso e localidade. A programação contempla tanto cursos pagos quanto vagas gratuitas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG).

Bolsas de estudo

300 bolsas integrais estão sendo oferecidas para pessoas com renda familiar per capita de até dois salários mínimos As inscrições são presenciais, por ordem de chegada, mediante apresentação dos seguintes documentos (original e cópia):