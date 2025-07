Carga com mais de 400 pneus roubados é recuperada no interior da Bahia

Duas pessoas foram conduzidas para à delegacia - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Durante uma operação realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), nesta segunda-feira, 7, foram localizados uma carga com 431 pneus automotivos e um carro com restrição de roubo em Feira de Santana. O material estava armazenado em um depósito comercial no bairro Caseb, vinculado a uma distribuidora irregular de pneus.

As apurações indicam que os pneus foram obtidos por meio de um golpe aplicado na cidade de Alagoinhas, caracterizado como crime de estelionato. Já o veículo encontrado, um Hyundai HB20, havia sido tomado em assalto no dia 1º de julho, na capital baiana, Salvador, conforme boletim registrado na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).

No local da apreensão, o proprietário do estabelecimento não foi encontrado. Dois funcionários que estavam presentes foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos. Tanto os pneus quanto o automóvel foram recolhidos e permanecem sob responsabilidade da polícia até que sejam devolvidos aos legítimos donos.

As investigações continuam com o objetivo de identificar os responsáveis pela receptação dos produtos e formalizar o inquérito judicial. Os suspeitos poderão ser processados por estelionato e receptação qualificada, crimes que, juntos, podem resultar em penas superiores a 15 anos de prisão.