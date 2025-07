Fugitivos de presídio baiano foram presos por homicídio, estupro e tráfico

FECHEM AS PORTAS!

Qualquer informação sobre os foragidos deve ser passada à polícia - Foto: Reprodução / SEAP

A fuga de quatro internos do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, acendeu um alerta na segurança pública da região. Os fugitivos são considerados perigosos, com passagens por crimes como homicídio, estupro e tráfico de drogas. Eles escaparam na madrugada desta segunda-feira, 7, após cavarem um buraco na parede da cela que dava acesso ao exterior da unidade prisional.

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) confirmou a evasão e informou que a Polícia Militar realiza buscas, enquanto a Polícia Civil investiga como a fuga foi possível.





Quem são os fugitivos

Felipe de Freitas Lima – preso por tráfico de drogas e homicídio;

Gilmar Rodrigues de Souza – preso por tráfico de drogas e homicídio;

Joales Jesus de Souza – preso por estupro;

Paulo Sérgio Gomes Cardoso – preso por homicídio.

Os nomes e os crimes atribuídos aos fugitivos reforçam o risco à população, especialmente porque ainda não há informações sobre o paradeiro dos quatro homens. A recomendação das autoridades é de que qualquer informação sobre os foragidos seja comunicada imediatamente à polícia, pelos canais oficiais, como o Disque Denúncia (181) ou o 190.