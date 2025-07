Detentos fogem após cavar túnel em presídio no interior da Bahia

Conjunto Penal de Teixeira de Freitas tem capacidade para 298 presos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na madrugada desta segunda-feira, 7, quatro internos fugiram do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, após cavarem um buraco na parede da cela que dava acesso ao exterior da unidade prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) confirmou o ocorrido e informou que as buscas aos fugitivos já foram iniciadas pela polícia militar, enquanto a polícia civil investiga as circunstâncias da fuga.

O Conjunto Penal de Teixeira de Freitas tem capacidade para 298 presos, mas atualmente abriga 627 detentos — mais do que o dobro do que deveria.

Segundo apuração da TV Santa Cruz, os quatro fugitivos foram identificados como:

Felipe de Freitas Lima (preso por tráfico de drogas e homicídio);

Gilmar Rodrigues de Souza (preso por tráfico de drogas e homicídio);

Joales Jesus de Souza (preso por estupro);

Paulo Sérgio Gomes Cardoso (preso por homicídio).

Este episódio reforça o cenário preocupante vivido nos presídios do sul da Bahia. Em dezembro de 2024, o Complexo Penal de Eunápolis foi alvo de um ataque violento promovido por criminosos armados com fuzis, que libertaram 16 detentos. Um deles já foi recapturado na última quinta-feira, 16.