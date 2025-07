Ônibus tomba em rodovia baiana e passageiros ficam feridos; veja vídeo

Ônibus levava cerca de 30 passageiros - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um ônibus de viagem tombou no canteiro central da BA-099, sentido Salvador, entre os municípios de Arembepe e Barra do Jacuípe, na manhã desta segunda-feira, 7. O acidente ocorreu após o motorista perder o controle do veículo, que seguia de Natal (RN) com destino ao estado do Mato Grosso, com cerca de 30 passageiros.

Segundo a Concessionária Litoral Norte (CLN), equipes próprias de resgate foram deslocadas e iniciaram rapidamente o atendimento com o apoio de três ambulâncias e um carro-pipa. Até o momento, não há registro de vítimas graves, mas quatro pessoas foram removidas para o Hospital Geral de Camaçari (HGC).

O acidente gerou um longo congestionamento no local devido a operação de remoção do veículo. A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) foi acionada e acompanha a ocorrência, realizando os procedimentos necessários para o registro do acidente.

Veja vídeo: