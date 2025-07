Ex-vereadora e mãe de político morrem em grave acidente na Br-324

Mulheres morrerem ema acidente de carro - Foto: Reprodução/Acorda Cidade

Duas mulheres morreram em um acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão tipo cegonha, na tarde de sábado, 5, na BR-324.

As vítimas são Lucília Moura Santos, de 56 anos, ex-vereadora do município de Quixabeira, e Marlete Santos de Oliveira, mãe do vereador Teco do Maracujá, de Serrolândia, de acordo com o portal Acorda Cidade.

Detalhes do acidente

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), houve uma colisão traseira envolvendo os dois veículos, quando ambos trafegavam no km 533 da rodovia, na região de Conceição do Jacuípe, por volta das 13h.

As duas vítimas fatais estavam no carro. Não há informações sobre o estado de saúde do motorista do caminhão e se haviam mais pessoas no veículo de passeio. As circunstâncias do grave acidente são investigadas pela PRF.