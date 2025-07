No Rio, Lula vota na eleição do PT neste domingo

Lula votando - Foto: Divugalção

Em dia de eleição dos novos dirigentes do PT, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que está no Rio de Janeiro para a Cúpula dos Brics, votou neste domingo, 6.

O partido levou uma urna até o hotel onde o presidente está hospedado antes da reunião com os líderes dos países do Brics. Lula realizou seu voto ao lado da primeira-dama, Janja da Silva.

🌞 Logo cedo, quem já foi votar no PED 2025 foi ele: o presidente Lula!

🗳️ Exemplo dado e direito exercido! E você, já foi votar hoje?



Hoje é dia de fortalecer a democracia com atitude e participação.

🕔 A votação vai até as 17h — ainda dá tempo de fazer a sua parte!#PED2025… pic.twitter.com/rzJCs0PE0Z — PT Brasil (@ptbrasil) July 6, 2025

Eleição do PT

Até às 17h deste domingo, a sigla realiza o processo para escolher os novos dirigentes do partido em nível municipal, estadual e nacional.

Podem votar todos os filiados registrados até o dia 28 de fevereiro deste ano, e que estejam com sua situação regular no sistema do partido.

O prazo para que os diretórios municipais informem os resultados ao sistema nacional é até as 14h desta segunda-feira,7.