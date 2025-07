Brics reage a ataques no Irã com fala de Lula

Sessão plenária Cúpula do Brics - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Líderes dos países do Brics condenaram, neste domingo, 6, durante declaração conjunta na reunião de Cúpula no Rio de Janeiro, o ataque preventivo de Israel contra o Irã, realizado em junho.

“Condenamos os ataques militares contra a República Islâmica do Irã desde 13 de junho de 2025, que constituem uma violação do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, e expressamos profunda preocupação com a subsequente escalada da situação de segurança no Oriente Médio”, conforme indica a declaração final obtida pelo Portal A TARDE.

No discurso, o atual presidente do grupo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda citou a disputa em Gaza e afirmou que os paises da Cúpula expressaram “profunda preocupação” com a situação no Território Palestino Ocupado, diante da disputa entre Israel e Gaza e das barreiras à entrada de ajuda humanitária.

O grupo cobrou respeito ao direito internacional humanitário e condenou o uso da fome como arma de guerra, além de criticar a politização e a militarização da assistência humanitária.

“Clamamos pelo respeito ao direito internacional, em particular ao direito internacional humanitário e ao direito internacional dos direitos humanos, e condenamos todas as violações do DIH, inclusive o uso da fome como método de guerra. Também condenamos as tentativas de politizar ou militarizar a assistência humanitária”, ressaltou.

O Brics é composto por onze países membros. Brasil China, Rússia, Índia e África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Etiópia, Arábia Saudita, Irã e Indonésia. Ainda tem outros 10 países parceiros, que não têm poder de voto nas decisões do grupo. Os países membros representam 39% da economia mundial, quase um quarto do comércio e a metade da população do mundo.

Confira o discurso completo: