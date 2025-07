Crise? Xi Jinping ignora cúpula do Brics no Brasil

Xi Jinping optou por não comparecer ao encontro - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O presidente chinês Xi Jinping não estará presente na cúpula dos líderes do Brics, grupo formado pelas maiores economias emergentes do mundo, que ocorrerá no Brasil. O encontro tem início neste domingo, 6.

Será a primeira vez em um recorte de mais de uma década em que o chefe de Estado da China não estará na cúpula, em meio ao movimento dos demais integrantes para conter a imposição de tarifas dos Estados Unidos. O prazo vai até o dia 9 deste mês.

No lugar de Xi Jinping , estará presente Lu Qiang, considerado o segundo quadro mais importante dentro da estrutura do governo chinês.

O que é Brics?

Criado em 2006 com o nome de Bric, o bloco reúne algumas das maiores economias emergentes do mundo, incluindo China, Brasil, Rússia e Índia, membros fundadores. Ao longos dos últimos anos, novos países aderiram ao grupo.

Atualmente, dez países fazem parte do Brics. São eles: Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Emirados Árabes, Egito, Etiópia, Indonésia e Irã.

O Novo Banco de Desenvolvimento, associado ao grupo, é comandado por Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, alvo de um impeachment em 2016.