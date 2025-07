Putin não irá à cúpula do Brics no Brasil devido a mandado de prisão

O presidente da Rússia, Vladimir Putin - Foto: GAVRIIL GRIGOROV / POOL / AFP

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não participará presencialmente da cúpula do Brics que será realizada na próxima semana, no Rio de Janeiro. A decisão, anunciada nesta quarta-feira, 25, por Yuri Ushakov, assessor do Kremlin, foi motivada pela falta de garantias do governo brasileiro sobre o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional (TPI).

Segundo Ushakov, o Brasil não se posicionou com clareza a respeito da possibilidade de deter Putin, o que levou Moscou a considerar sua presença um risco diplomático. Ainda assim, o líder russo deve participar por videoconferência, enquanto o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, representará o país presencialmente.

O Brasil é signatário do Estatuto de Roma, que obriga o cumprimento de mandados do TPI. Desde 2023, Putin é alvo de uma ordem de prisão por supostos crimes de guerra relacionados à deportação de crianças ucranianas. A Rússia, por outro lado, não reconhece a legitimidade do tribunal.

Essa não é a primeira vez que Putin evita viagens internacionais devido ao mandado. Em 2023, ele também se ausentou da cúpula do Brics na África do Sul, mas visitou a Mongólia, que, embora também signatária do TPI, garantiu que não o prenderia.

Além de Putin, há expectativas de que o presidente da China, Xi Jinping, também falte ao encontro no Brasil, previsto para o início de julho, no Rio.