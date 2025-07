Enchentes no Texas deixam 59 mortos; Lula lamenta

Enchentes deixam 59 mortos - Foto: Eric Vryn | AFP

As enchentes no Texas, nos Estados Unidos, deixaram 59 mortos até a manhã deste domingo, 6. Os dados foram atualizados por autoridades estaduais.

Segundo o vice-governador Dan Patrick, em entrevista ao canal Fox News, a expectativa é de que o número aumente nas próximas horas.

“Ainda há fortes precipitações hoje. O balanço agora é de 59 mortos e, tristemente, prevemos que continue aumentando", afirmou Patrick.

Segundo os dados divulgados, das 59 mortes confirmadas, 21 são de crianças. O último balanço havia apontado 52 mortos.

Lula lamenta

Em nota, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou as mortes e expressou solidariedade aos familiares e autoridades locais.

"Acompanho com tristeza as notícias sobre as enchentes que estão ocorrendo nos Estados Unidos. Tragédias como essa, que já causou mais de cinquenta mortes, além de ter deixado mais de 20 crianças desaparecidas, comovem a todos, em qualquer lugar do mundo", iniciou Lula, que continuou.

"Que as autoridades do condado de Kerr, do estado do Texas e do governo norte-americano tenham sucesso nos trabalhos de resgate e de auxílio aos atingidos por esse desastre. E a todas as pessoas que perderam seus entes queridos, quero expressar a minha solidariedade – e a solidariedade de todo o povo brasileiro. Que Deus os ajude neste momento difícil", escreveu o presidente.