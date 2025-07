Brasil e China firmam acordo histórico na tecnologia espacial; saiba os detalhes

Imagem ilustrativa - Foto: Crazy Owl Productions / Shutterstock.com

O Brasil e a China anunciaram no sábado, 5, uma nova colaboração espacial, com o desenvolvimento conjunto do China-Brazil Earth Resources Satellite (CBERS-5), primeiro satélite geoestacionário da parceria.

O anúncio foi feito durante a Cúpula do Brics, realizada no Rio de Janeiro, após reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o primeiro-ministro chinês, Li Qiang.

O novo satélite prevê uma evolução importante no programa CBERS que foi iniciado nos anos 1990.

CBERS-5 | Foto: MCTI / Reprodução)

Antes do projeto, os satélites lançados operavam em órbita baixa, no entanto, agora com o CBERS-5, o Brasil passará a integrar um grupo de menos de 10 países capazes de desenvolver tecnologia própria para satélites geoestacionários, que permanecem fixos em relação a um ponto específico da superfície terrestre.

O CBERS-5 terá foco no monitoramento meteorológico e ambiental.