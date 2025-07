Curaçá: Jerônimo Rodrigues prestigia festa dos vaqueiros

Jerônimo durante participação na festa dos vaqueiros - Foto: Wuiga Rubni | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) esteve presente, na manhã deste domingo, 6, na 72ª edição da tradicional festa dos vaqueiros de Curaçá, no Norte baiano. O evento deste ano teve como tema "Fé e Tradição que une o Sertão".

Durante a agenda, Jerônimo fez entregas e anunciou novos investimentos para a cidade. O governador ainda ressaltou a importância da festa e da manutenção da cultura popular.

"A festa dos vaqueiros é um símbolo da cultura do sertão, um momento de fé, tradição e orgulho para o povo baiano. Estar aqui é valorizar essa identidade e, ao mesmo tempo, trazer ações concretas", afirmou o governador.

Investimentos

Os investimentos apresentados por Jerônimo somam cerca de R$ 8 milhões. Entre as ações, está a entrega de uma retroescavadeira para o município, além da licitação pada a restauração e duplicação do trecho entre o entroncamento ds BA-120 e o centro do município, com construção de uma ciclofaixa.