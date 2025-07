Homem é decapitado por dívida de R$ 105 na Bahia; suspeito é preso

José Fernando Almeida de Oliveira Nunes, de 46 anos - Foto: Reprodução

Um homem foi preso após confessar ser autor do assassinato de José Fernando Almeida de Oliveira Nunes, de 46 anos, encontrado decapitado e com marcas de facadas na casa onde morava no bairro Gabriela, na cidade de Feira de Santana, situada a 115 km de Salvador. O caso aconteceu neste sábado, 6.

O suspeito que não teve identidade revelada, de 31 anos, foi detido em flagrante pela Polícia Militar (PMBA) pouco depois de cometer o homicídio. Ele justificou ter cometido o crime depois de uma discussão motivada por uma dívida de R$ 105.

De acordo com a Polícia Civil (PCBA), o corpo de José Fernando foi deixado na residência onde ele vivia e sua cabeça foi achada na frente de outro imóvel, no mesmo bairro. Uma faca de serra usada no crime foi apreendida.

Depois de confessar o homicídio, o suspeito foi encaminhado para o sistema prisional, onde segue à disposição do Poder Judiciário. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios (DH/Feira de Santana).