Envolvido na morte de guarda municipal de Salvador é preso

Guarda municipal George Viana foi morto a tiros - Foto: Reprodução

Um suspeito de participação no homicídio de George Santos Viana, de 41 anos, guarda municipal de Salvador, foi preso na cidade de Candeias, situada na Região Metropolitana. O caso aconteceu no dia 6 de maio, em Catu de Abrantes, distrito de Camaçari. O investigado, por outro lado, foi detido neste sábado, 5.

O caso é investigado pela 4ª Delegacia de Homicídios (DH/Camaçari). Segundo a Polícia Civil, o suspeito é um homem de 31 anos, alvo de um mandado de prisão expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari.

O homem preso passou pelo habitual exame de lesão corporal e está à disposição da Justiça. Outros dois acusados de envolvimento no crime foram identificados e são procurados

Segundo uma fonte policial disse ao A TARDE, Geleia, Bobo e Cara de Cão são os vulgos dos três homens suspeitos da execução. Ainda não há confirmação sobre qual deles três teria sido preso.



O crime

Informações preliminares apontam que o guarda foi morto dentro de uma padaria, em Catu de Abrantes, distrito de Camaçari, ao ser reconhecido por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM). No momento do crime, Viana estava armado com uma pistola 9 milímetros, que foi levada pelos criminosos.